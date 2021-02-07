Минздрав готовится зарегистрировать еще 16 белорусских тест-систем для выявления коронавируса, сейчас их три

Тест-систем для выявления коронавируса должно стать больше Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эту новость сообщил в интервью газете "Медицинский вестник" директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Дмитрий Гринько.

- На сегодня в Минздраве зарегистрированы 3 отечественные тест-системы для выявления коронавирусной инфекции. Проводится комплекс работ для госрегистрации и подтверждения безопасности, эффективности и качества еще 26 наименований этих изделий, в том числе 16 белорусского производства, - привел цифры Дмитрий Гринько.

Что касается средств защиты от коронавируса и других вирусов, в госреестре медицинской техники и изделий меназначения зарегистрированы 22 вида медицинских масок, половина из них отечественного производства.

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