Минздрав готовится зарегистрировать еще 16 белорусских тест-систем для выявления коронавируса, сейчас их три

Тест-систем для выявления коронавируса должно стать больше
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Эту новость сообщил в интервью газете "Медицинский вестник" директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Дмитрий Гринько.
Что касается средств защиты от коронавируса и других вирусов, в госреестре медицинской техники и изделий меназначения зарегистрированы 22 вида медицинских масок, половина из них отечественного производства.
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