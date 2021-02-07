Главы дипмиссий встретились с родственниками политзаключенных и погибших во время протестов белорусов

Фото: facebook.com/EUinBelarus/

Информацией о встрече поделился у себя в фейсбуке глава представительства ЕС Дирк Шубель.

- В этот День солидарности и каждый день, пока все политические заключенные не выйдут на свободу и все виновные не будут привлечены к ответственности, - отмечается в посте. - Сегодня в Минске главы дипломатических миссий Европейского союза имели честь встретиться с близкими белорусов, убитых только за то, что они мирно требовали соблюдения своих основных прав. Во встрече приняли участие и родные нескольких политических заключенных Беларуси.

На фотографиях со встречи можно увидеть жену Игоря Лосика Дарью, а так же маму и сестру погибшего Романа Бондаренко.