Известную фотографию с силовиком под портретом Путина купили за 27 тысяч долларов

Фото:facebook.com/dcim.ru

Снимок российского фотографа Дмитрия Маркова в соцсетях ознаменовали «портретом эпохи», «грустным шедевром», «историческим фото» и растащили на мемы. Дмитрий сделал фотографию в отделе полиции, куда привезли его и других задержанных после суда над Алексеем Навальным.

6 февраля Марков выставил на аукцион единственный подписанный авторский отпечаток фотографии, стартовая цена - 10 тысяч российских рублей, это около 130 долларов. Через сутки работу приобрела женщина по имени Екатерина за 2 миллиона российских рублей долларов, что больше 26 600 российских рублей.

Дмитрий Марков со своей работой. Фото: facebook.com/dcim.ru

Все деньги Марков перечислил правозащитными организациями «ОВД-Инфо» и «Апология протеста».

- Скажем Екатерине спасибо от всех нас и тех, кого прямо сейчас защищают адвокаты этих организаций, - написал в фейсбуке фотограф. - Надо сказать, получился настоящий перфоманс.