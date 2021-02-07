Два известных белорусских комика поучаствовали в «Слабом звене». Они пришли на передачу с бело-красно-белыми браслетами

Скриншот с ютуб-канала "Мир 24"

Идрак Мирзалидзе и Иван Усович стали участниками передачи «Слабое звено». Парни не дошли до финала, но оба прошли половину тура. В перерывах между вопросами Иван Усович шутил о Беларуси, Идрак - о своей национальности - талыш, а ведущая Мария Киселева убеждала стендап-комиков, что их шутки несмешные.

- Иван, а вы в своих выступлениях используете ненормативную лексику? - спросила Мария Киселева у Ивана Усовича

- Мне кажется, более честно говорить именно так, как я говорю в жизни, а я же не говорю в жизни без мата.

- Вы всегда в жизни разговариваете только матом? - уточнила ведущая.

- 97 обычных слов, 3 мата - ответил Иван.

-Если кто-то будет смотреть из-за меня - лучше не смотрите, - написал под выпуском Иван Усович. За два дня этот комментарий собрал почти 4 тысячи лайков.