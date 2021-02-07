Евгений Перлин выпустил алкошоу: разговаривает о Навальном, тиктоке и Уорхоле

Скриншот ютуб-канала PERLIN SHOW

Премьерный выпуск шоу "Еще по одной" ведущий Евгений Перлин проанонсировал в своем инстаграме.

- Я запустил новое шоу, нужна ваша поддержка, - пишет Перлин. - Это серьёзно. Зайдите, поставьте, плиз! Лайки под видео на ютьюб действительно влияют на его отображение у других пользователей. Так оно чаще предлагается другим зрителям. Так что очень попрошу вас поддержать наш новый проект! И надеюсь, что он вам искренне понравится. В шоу две составляющие: открытые, разные и неглупые люди и хороший алкоголь, который всё равно в нашей жизни есть, но в кадр его же типо «не принято». А мы решили - почему бы и нет, если напитки действительно хороши. Их мы отдельно обсудим.

Сам Перлин называет свое новое шоу алкогольным.

- Вечернее алкогольное шоу "Ещё по одной" - это разговор в баре, в котором вы мечтали поучаствовать. Интересные истории и мнения, которые мы услышим только за бокалом или рюмкой в соседней беседе за барной стойкой, - написано под первым выпуском, который называется "Навальный, заговор тиктока и Уорхол за 10 баксов".

В августе Евгений Перлин уволился с телеканала "Беларусь-1". Два года он был ведущим субботнего телешоу «Макаёнка, 9».