«Это не что иное, как война». Глава профсоюзов Орда рассказал, сколько человек подписались против санкций

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Михаил Орда дал интервью телеканалу ОНТ. Кроме прочего, глава Федерации профсоюзов Беларуси высказался и о санкциях.

-Санкции - это не что иное, как война, - сказал он. - Работа предприятий - это возможность человеку трудиться. Возможность человеку трудиться - это возможность иметь заработную плату. Если этого у человека нету, и он лишается, идут дальнейшие негативные последствия. У человека нет возможности, он лишается права не только на труд, а права на нормальное питание, права оплачивать жилье, оплачивать сегодня повседневные нужные услуги и т.д. То есть это много сразу негативных факторов, но страдает от этого прежде всего человек.

Орда уверен, что "за каждой подписью стоит человек, стоит его мнение", имея в виду письмо против санкций.

- Отраслевые профсоюзы организовали возможность, чтобы каждый человек добровольно, свободно поставил свою подпись и высказался. И люди высказались. За очень короткий промежуток времени 1 130 000 подписей собрано. Надеемся, что здравый смысл восторжествует, и что Евросоюз откажется от этих своих действий, от действий абсолютно недружелюбных. Любые санкции, прежде всего, направлены, чтобы удар нанести и принести проблемы стране и людям. [Надеемся], все-таки перейдут к мирному нормальному диалогу добрососедства.