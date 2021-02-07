Bloomberg: эксперты ВОЗ нашли "важные улики" в расследовании коронавируса в Ухане

Больше года назад первый случай коронавируса обнаружили в китайском Ухане Фото: Павел МАРТИНЧИК

Cейчас в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая выясняет происхождения COVID-19. Эксперты нашли новые улики в китайском Ухане. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американского зоолога Питера Дашака, одного из экспертов.

Новые сведения о происхождении коронавируса касаются рынка морепродуктов в Ухане. По словам Дашака, были собраны "важные улики" о том, какую роль сыграл указанный рынок в распространении инфекции. Более подробную информацию обещают опубликовать до 10 февраля.

- Мы намерены собрать все [полученные данные] вместе и понять, о чем это свидетельствует, - отметил зоолог. И выразил надежду на то, что "это начало глубокого понимания того, что произошло". "Вся суть именно в этом - попытаться понять, почему возникают такие явления, чтобы мы не сталкивались постоянно с мировыми экономическими кризисами и ужасающей смертностью, пока ждем вакцин.

Группа экспертов продолжает исследование, посещает больницы, лаборатории и рынки, включая Уханьский институт вирусологии, рынок морепродуктов "Хуанань", где были выявлены первые случаи COVID-19, лабораторию уханьского Центра по контролю и предотвращению заболеваний.