Головченко: Россия уже скоро подготовит договор по общему рынку газа в ЕАЭС

Головченко рассказал, что Россия уже скоро подготовит договор по общему рынку газа в ЕАЭС. Фото: БелТА

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» рассказал, что Россия в ближайшее время подготовит договор по общему рынку газа в Евразийском экономическом союзе.

- Решение о данной стратегии развития интеграции до 2025 года была принято на высшем совете главами стран ЕАЭС. Россия в соответствии со всеми поручениями, которые ей были даны ЕАЭС, готовит международный договор по общему рынку газа, - отметил Головченко.

Он добавил, что во время заседания Евразийского экономического союза отмечалось, что в данной работе необходимо ускориться.

- Наши российские коллеги понимают, что необходимо ускориться. Я полагаю, что уже скоро мы сможем перейти к работе над проектом Договора об общем рынке газа, - резюмировал премьер-министр.

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