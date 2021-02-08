«Они появятся в списках Интерпола и не смогут оттуда исчезнуть»: первое заявление на действия белорусских силовиков подано в Чехии

Задержание людей на акциях протеста в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На белорусских силовиков подано первое заявление в Чехии. Об этом сообщили в пресс-службе экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

По словам ее советника Александра Добровольского, заявление подано 7 февраля, поскольку именно в этот день разные страны мира присоединились к международному Дню солидарности с Беларусью. Подозреваемый – начальник гродненского ОМОНа Виктор Кравцевич. Всего в Чехии готовят к подаче более десяти заявлений, еще 10 – в Польше.

Напомним, что в Литве генпрокуратура уже возбудила уголовное дело по универсальной юрисдикции по факту насилия со стороны белорусских силовиков в отношении Максима Хорошина.

– Эти граждане, которые бьют и пытают мирных людей, считают себя героями. Скоро их «геройство» будет оценено по достоинству в рамках универсальной юрисдикции. Они появятся в списках Интерпола и не смогут оттуда исчезнуть, потому что пытки – это тяжелое преступление во всех странах мира, – уточнил Добровольский.

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