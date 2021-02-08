В Вильнюсе президентский дворец подсветили в бело-красно-белые цвета. Фото: Twitter Гитанаса Науседы

В Вильнюсе в воскресенье, 7 февраля, здание президентского дворца подсветили в бело-красно-белые цвета. Правительство Литвы поддержало Международный день солидарности с Беларусью, инициированный Светланой Тихановской.

- Наши сердца тоже стали бело-красно-белыми. Мы с вами, белорусский народ, - написал в своем Twitter президент Литвы Гитанас Науседа.

В бело-красно-белые цвета были подсветили и главные мосты Вильнюса.

Международный день солидарности с Беларусью поддержали и в других странах Европы. Так, в Варшаве в бело-красно-белые цвета подсветили Дворец культуры и науки, а также президентский дворец, в Братиславе президентский дворец, МИД Дании, национальную библиотеку, здание МИД и телевидение Латвии, здание правительства и МИД Эстонии, театр Гете в Бремене, опера Вроцлава, Palazzo del Podesta в Болонье. Об этом сообщает «Наша нiва».

В социальных сетях фото публиковались под хэштегом #standwithbelarus.

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