Минздрав России сократил список лекарств для лечения коронавируса

В России сократили список рекомендуемых для лечения коронавируса лекарств. Фото: pixabay
Российский Минздрав сократил список препаратов, которые можно назначать для лечения COVID-19 у взрослых пациентов. Новая версия рекомендаций опубликована на сайте министерства.
Теперь таких лекарств пять, в предыдущей версии было шесть. Исключили азитромицин.
«Список возможных к назначению лекарственных средств для лечения COVID-19 у взрослых: «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», рекомбинантный «ИФН α», «Умифеновир», – сказано в рекомендациях.
При этом специалисты Минздрава отметили, что указанные средства противопоказаны беременным женщинам (им можно принимать только рекомбинантный ИФН-α2b).
Также в документе поясняется, что антибактериальная терапия может назначаться исключительно при наличии убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции.
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