В Беларуси в 2020 году заменили более 560 километров теплосетей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларуси в 2020 году заменили 560,6 километров тепловых сетей. Изначально планировалось провести замену 636,7 километров теплосетей, которые были изношены. Таким образом годовое задание удалось выполнить на 88,1%. Об этом сообщает БелТА.

В Брестской области в 2020 году произвели замену 92,1 километра тепловых сетей, в Витебской – 65,1 километра, в Могилевской – 93 километра.

В Гомельской области заменили 97,8 километров теплосетей, в Гродненской – 67,6 километров, в Минской – 90,9 километров. Изначально в Минске планировалось произвести замену 54,1 километра теплосетей.

- Данные мероприятия позволили уменьшить потери тепловой энергии при транспортировке до 9,2%. В Брестской области снизили потери тепловой энергии собственного производства при транспортировке до 9,7%, в Витебской и Могилевской областях – до 10%, В Гродненской – до 9,8%, В Гомельской – до 8,8%, в Минской – до 8,6%. В столице потери тепловой энергии снизили до 6,6%, - рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

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