В Европарламенте предложили ввести санкции в отношении белорусских судей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Европейском парламенте предложили ввести санкции в отношении белорусских судей. Данное предложение озвучила вице-президент Европарламента Никола Бир. Об этом сообщает «Радыё Свабода».

- Тех личных санкций, которые были введены в отношении сотрудников милиции, недостаточно. Нам нужно распространить их на судебные и правоохранительные органы, сторонников Александра Лукашенко, - заявила Бир.

Она также добавила, что страны Европы «должны стараться искать баланс между давлением и сотрудничеством с властями Беларуси».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Светлана Тихановская призвала главу МИД Великобритании Доминика Рааба расширить санкции против ОМОН, КГБ и ГУБОПиК.

Также она попросила воздействовать таким же способом на «кошельки» Лукашенко. (подробности)

США ввели санкции против ЦИК, «Альфы», ГУВД и минского ОМОН

Также в список попал замминистра внутренних дел (подробности)