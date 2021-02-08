Правозащитники назвали количество задержанных на акциях протеста в Беларуси в январе 2021-го

Правозащитники посчитали количество задержанных в Беларуси в январе во время протестов Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Волонтеры собрали данные о не менее 873 задержанных в Беларуси во время мирных акций протеста в январе. Об этом сообщается на сайте незарегистрированного в республике правозащитного центра «Весна».

В частности, правозащитники в январе следили за задержаниями людей из-за вывешивания бело-красно-белого флага, из-за участия в мирных протестах, а также наблюдали за судебным преследованием протестующих.

Волонтерам известно о не менее 873 задержанных, в числе которых 391 женщина и 475 мужчин.

Больше всего задержаний было в Минске и Минской области (не менее 709 человек). Тем временем в Витебской области были задержаны 37 человек, в Гомельской – 27, в Брестской –22. Еще 19 задержали в Гродненской области и 14 – в Могилевской.

Также известно о задержании шестерых несовершеннолетних. Младшему из них всего 13 лет. Самыми старшими из задержанных белорусов оказались двое 72-летних мужчин.

Кроме того, в Беларуси вынесено не менее 489 постановлений судов в отношении протестующих. Аресты назначены 304 из них, к штрафам приговорили 137 человек, два участника протестов получили и штраф, и арест. 40 протоколов отправлены на доработку, лишь шесть административных дел прекращены.

Больше всего «суток» протестующим дал судья Центрального района Дмитрий Карсюк, который вынес 23 постановления о привлечении к административной ответственности. Во всех возможных случаях он назначал арест от 13 до 25 суток, а маму несовершеннолетних детей и пенсионерку, которым нельзя было назначить это наказание, приговорил к штрафам в 50 и 30 базовых соответственно. Далее идут судья Мария Ерохина – 20 постановлений о привлечении к административной ответственности и Максим Трусевич – 17.

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