Канада выделит Беларуси более двух миллионов канадских долларов на поддержку гражданского общества

Канада выделит Беларуси более двух миллионов долларов на поддержку гражданского общества Фото: Инна КОРСАК

Канада выделит Беларуси 2,25 миллиона канадских долларов (1,76 долларов США - Ред.) на поддержку гражданского общества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы канадского правительства.

- Министр иностранных дел Канады Марк Гарно объявил о том, что гражданскому обществу Беларуси будет выделено 2,25 миллиона канадских долларов, которые работают над продвижением демократии, - написано в пресс-релизе.

В документе сказано и о том, что данная поддержка дополняет объявленное ранее выделение 600 тысяч долларов для помощи гражданскому обществу, «с уделением особого внимания женщинам и независимым СМИ».

Выделение денежных средств приурочено ко Дню солидарности с Беларусью.

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