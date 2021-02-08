Канада выделит Беларуси более двух миллионов канадских долларов на поддержку гражданского общества

Канада выделит Беларуси более двух миллионов долларов на поддержку гражданского общества
Фото: Инна КОРСАК
Канада выделит Беларуси 2,25 миллиона канадских долларов (1,76 долларов США - Ред.) на поддержку гражданского общества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы канадского правительства.
- Министр иностранных дел Канады Марк Гарно объявил о том, что гражданскому обществу Беларуси будет выделено 2,25 миллиона канадских долларов, которые работают над продвижением демократии, - написано в пресс-релизе.
В документе сказано и о том, что данная поддержка дополняет объявленное ранее выделение 600 тысяч долларов для помощи гражданскому обществу, «с уделением особого внимания женщинам и независимым СМИ».
Выделение денежных средств приурочено ко Дню солидарности с Беларусью.
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