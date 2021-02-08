Билл Гейтс назвал две угрозы миру после пандемии коронавируса

Билл Гейтс предупредил о новых угрозах после пандемии коронавируса. Фото: скриншот видео YouYube

Создатель корпорации Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс предупредил человечество о двух угрозах после завершения пандемии COVID-19. Свое заявление он сделал в интервью YouTube-каналу Veritasium.

Гейтс считает, что после пандемии людям во всем мире стоит опасаться изменения климата и биотерроризма.

– Одна из них – изменение климата, – сказал основатель Microsoft, отвечая на вопрос об опасностях, к которым пока не подготовились люди.

Из-за изменения климата, как считает Гейт, будет расти смертность.

Вторая угроза, по его словам, – это биотерроризм.

– Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней, – уточнил Гейтс.

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