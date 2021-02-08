ОНТ: КГБ предотвратил теракты на территории страны

На ОНТ анонсировали фильм, в котором КГБ предотвратил теракты. Фото: pixabay.com

В Беларуси Комитет государственной безопасности пресек деятельность группировки, в планах которой были теракты. Сотрудники КГБ нашли на территории Беларуси четыре тайника с оружием и взрывчаткой. Об этом сообщили на телеканале ОНТ.

- Комитет государственной безопасности пресек действия группировки, которая планировала убивать и взрывать. Специально для этого привезли оружие и взрывчатку с Украины, - рассказал ведущий программы «Контуры», анонсируя фильм под названием «Тротил протеста».

Ведущий «Контуров» добавил, что работала целая сеть людей в разных городах.

- В разных городах Беларуси была создана разветвленная сеть людей. У каждого из них была своя роль и свои задачи. Они должны были следить, укрывать, стрелять, взрывать. Удалось задержать и того, кто всем этим руководил, - заявил телеведущий.

Фильм «Тротил протеста» будет показан 8 или 9 февраля на телеканале ОНТ.

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