Движение поездов между Беларусью и Россией возобновляется 8 февраля

Беларусь и Россия возобновляют железнодорожное сообщение. Фото: pixabay

Железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией возобновлено 8 февраля.

После долго перерыва из-за пандемии коронавируса первый рейс из Москвы отправится в 19:53 с Белорусского вокзала и прибудет в Минск в 4.41 девятого февраля. Из белорусской столицы в российскую 8 февраля пустят состав БЖД в 22:10, он будет в Москве в 8.13 следующего дня. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Поезд Белорусской железной дороги будет курсировать из Минска по четным дням, из Москвы – по нечетным. Состав холдинга «Российские железные дороги» будет ходить ежедневно.

Билеты на поезда в Беларусь в России начали продавать 4 февраля. Страны договорились о постепенном восстановлении железнодорожного сообщения в сентябре прошлого года.

Напомним, что поезда между Беларусью и Россией перестали ходить в мае 2020-го из-за пандемии коронавируса.

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Для вылета необходима будет справка об отрицательном тесте на коронавирус (подробности).