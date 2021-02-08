В ВОЗ заявили, что «британский» штамм COVID-19 может стать преобладающим в Европе Фото: Инна КОРСАК

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что «британский» штамм COVID-19 может стать преобладающим в Европе. Об этом сообщили на сайте Центра новостей ООН.

- Уже в 30 странах Европы был выявлен «британский» штамм коронавируса. Многие из этих стран прогнозируют, что именно он может стать преобладающим вариантом COVID-19 на ближайшие Недели. На данный момент нет никаких доказательств того, что уж имеющиеся вакцины будут менее эффективно защищать от данного штамма, - прокомментировали в ВОЗ.

В организации также добавили, что уже удалось доказать, что «британский» штамм кронавируса распространяется быстрее.

- Есть обеспокоенность, что быстрое распространение «британского» штамма COVID-19 приведет к тому, что заразится большое число людей и понадобится большее число госпитализаций. Если же наши системы здравоохранения окажутся перегруженными и не смогут справиться с количеством пациентов, то больше людей будут подвержены риску умереть от этой инфекции. Но этого сценария мы пытаемся избежать. И сейчас важно замедлить передачу коронавируса, - прокомментировала представитель ВОЗ Кэтрин Смоллвуд.

В тех странах, где уже был выявлен «британский» штамм COVID-19, проводятся дополнительные эпидемиологические и вирусологические исследования.

В ВОЗ также отметили, что мутации вируса не избежать.

- Появление новых вариантов коронавируса – это обычное явление. Новые штаммы не всегда представляют собой опасность. Они могут быть опасными лишь в том случае, если влияют на поведение вируса. Именно поэтому мы должны проводить тщательный мониторинг этих изменений, - заявил представитель ВОЗ Ричард Пибоди.

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