Сестра Марии Колесниковой получила за нее в Штутгарте премию в области прав человека. Фото: телеграм-канал Виктора Бабарико

Сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич получила за нее премию в Штутгарте в области прав человека фонда Герхарта и Ренаты Баум за отвагу и бескомпромисность. Вручение состоялось в воскресенье, 7 февраля, в театре Theaterhaus. Об этом сообщили в телеграм-канале Виктора Бабарико.

- Мне не страшно, как и тысячам белорусов, и я не жалею о своем решении. Мы теперь точно знаем, что свобода внутри каждого из нас. И ни тюрьма, ни решетки, ни стены не смогут убить ее. И свобода однозначно стоит того, чтобы бороться за нее, - сказала в обращении сестра Марии Колесниковой.

Во вступительном слове Герхарт Баум отметил, что Мария Колесникова – патриотка, и она любит свою страну.

- Мы с супругой чествуем правозащитницу Марию Колесникову за ее решимость и мужество. Церемония награждения проходит в Штутгарте в рамках музыкального фестиваля ELCAT, где Мария долгое время работала, - подчеркнул Баум.

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