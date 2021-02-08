Тело пенсионера обнаружено на пожаре в Глубокском районе

Пожар унес жизнь жителя Глубокского района. Фото: МЧС

Смертельный пожар произошел вечером 7 февраля в Глубокском районе. Там в огне погиб мужчина, сообщили в МЧС.

Спасатели получили информацию о возгорании в доме в деревне Ивановщина около половины десятого вечера.

Когда они прибыли на место, то дом горел открытым пламенем. Кровля к тому моменту уже обрушилась, как и потолочное перекрытие. Хозяин был дома в момент, когда вспыхнуло пламя. Его тело при тушении пожара нашли сотрудники МЧС. Погибший – мужчина 1952 года рождения.

Также стихия уничтожила кровлю, потолочное перекрытие, повредила стены и имущество.

По данному факту проводится проверка, причину пожара выясняют специалисты. Они полагают, что возгорание произошло в результате нарушения правил пользования печью.

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