В Вороновском районе парень помогал фуре заехать на стоянку и был сбит авто. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В Вороновском районе парень помогал фуре заехать на стоянку и был сбит авто. Данная информация была опубликована в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

- Инцидент произошел в воскресенье, 7 февраля. Удалось установить, что за рулем автомобиля «БМВ» находился 26-летний водитель. Он ехал по дороге «граница Литвы – Лида – Слоним» со стороны деревни Бенякони. На пятом километре он совершил наезд на парня, который находился на правом краю проезжей части. Молодой человек был обозначен световозвращающими элементами (жилет) и грузовой автомобиль марки «Мерседес». Парень помогал фуре заехать на стоянку, - пояснили в ведомстве.

Парня доставили в реанимационное отделение больницы, где он позже скончался. Молодой человек работал водителем-международником.

Устанавливаются причины случившегося.

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