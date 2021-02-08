Более 20 домов, больница и поликлиника остались без воды в Жодино и Смолевичах из-за аварии

Жители Смолевичей и Жодино остались без воды из-за аварии. Фото: pixabay

Прорывы трубопроводов произошли накануне в Жодино и Смолевичах, в результате без воды остались 28 домов, больница и поликлиника. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Там рассказали, что в Жодино информация об аварии поступила спасателям 7 февраля в 12.45. Прорвало трубопровод холодного водоснабжения по ул. Гагарина, 22.

Из-за этой аварии без холодной воды оказались восемь многоквартирных жилых домов. Подачу воды восстановили в 16.20.

В Смолевичах в этот же день в 17.50 сотрудники МЧС получили сообщение о прорыве трубопровода по ул. Торговой, 17.

– Без холодной воды оставались 20 частных жилых домов, больница и поликлиника. Организовывался подвоз воды, – уточнили в МЧС.

Жителям Смолевичей подачу воды восстановили в 19.50.

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