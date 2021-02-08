В Фаниполе девятилетний мальчик застрял правой рукой в батарее. Фото: МЧС

В Фаниполе девятилетний мальчик застрял правой рукой в батарее. Он играл в комнате у бабушки, засунул правую руку в батарею, а достать уже не смог. Об этом сообщили на сайт МЧС.

- Инцидент произошел в воскресенье, 7 февраля. Мы оперативно приехали на место случившегося и поняли, что без специнструмента просто не сможем достать руку ребенка из батареи. С помощью гидравлического инструмента командир отделения Валентин Турко разжал ребра батареи, и мы извлекли правую руку ребенка, - рассказал начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №3 Фаниполя.

Девятилетнему ребенку помощь врачей не понадобилась.

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