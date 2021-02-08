«Брестское» кольцо Марадоны стало причиной раздора в его семье

Кольцо, подаренное Диего Марадоне после его прихода в брестское "Динамо", оказалось в центре скандала. Фото: Instagram

Бывшая супруга покойной легенды футбола Диего Марадоны и его дочь поссорились из-за кольца, которое ему подарили в 2018-м, когда он начал сотрудничать с брестским «Динамо». Об этом сообщает таблоид The Sun.

Кольцо с большим синим камнем оценивается в триста тысяч долларов. После того, как оно исчезло, адвокат экс-супруги Марадоны Вероники Охеда обвинил дочь покойного футболиста и тренера Джанинну в том, что она присвоила себе драгоценность.

Джанинна в свою очередь заявила в Twitter, что у нее нет этого кольца.

Тем временем адвокат младшего сына Марадоны Диего Фернандо Марио Броди рассказал в эфире аргентинского телевидения о том, что личный повар футболиста сообщил, что перстень сейчас находится у Джанинны.

Добавим, что Марадона умер в прошлом году от сердечного приступа в возрасте 60 лет, сейчас его родственники делят наследство.

Читайте также:

Умер Диего Марадона. В Бресте он целовал белорусскую землю и сказал, что мог бы остаться жить в Беларуси

Аргентинские СМИ сообщают, что в Буэнос-Айресе в возрасте 60 лет скончался величайший футболист всех времен и народов Диего Армандо Марадона (подробности).