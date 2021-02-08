В Гомеле задержали мужчину, который перевозил в такси 30 килограмм насвая. Фото: УВД Гомельского облисполкома

В Гомеле задержали 34-летнего мужчину, который перевозил в такси 30 килограмм насвая. Об этом сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

- Мужчина попытался в багажнике автомобиля такси перевезти крупную партию насвая. Нелегальный товар был предназначен для продажи, - пояснили в ведомстве.

В отношении 34-летнего мужчины был составлен административный протокол по части 2 статьи 16.10 КоАП – Незаконные действия, с некурительными табачными изделиями, которые предназначены для сосания и (или) жевания.

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