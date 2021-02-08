Нужно лечить нашу больную страну: Тадеуш Кондрусевич выступил перед верующими в Могилеве

Почетный митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Почетный митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич посетил 7 февраля Могилев, где обратился с проповедью к верующим и встретился с духовенством. Об этом сообщает сайт catholic.by.

– Какие выводы мы должны сделать из сегодняшнего Божьего слова? Прежде всего, мы должны быть инструментом в руках Иисуса, который действует и лечит. Это его миссия также и в наше время, – сказал Кондрусевич.

Он добавил, что в сложное время, как сейчас, у людей должно появиться желание помогать другим.

– Нам всем нужно лечить наши мысли, нашу память, наши искалеченные взаимоотношения, нашу больную страну. У нас также должно появиться желание помочь другим, особенно терпящим и нуждающимся. Процесс нашего духовного оздоровления можно считать успешным только тогда, когда мы готовы помогать другим, – добавил архипастырь.

Он также отметил, что в настоящее время белорусское общество искалечено в результате общественно-политического кризиса, который длится уже полгода. Кондрусевич предложил задуматься над тем, как его исцелить и объединить.

Читайте также:

Митрополит Тадеуш Кондрусевич уходит в отставку: его прошение принял Папа Римский

3 января 2021-го архиепископ вышел на пенсию (подробности).

Митрополит Тадеуш Кондрусевич вернулся в Беларусь спустя почти четыре месяца

Архиепископ католической церкви в Беларуси вернулся на родину, пробыв почти 4 месяца фактически в изгнании в Польше (подробности).

Архиепископ Кондрусевич в Минске: «Стал на колени, поцеловал землю, когда пересек границу»

Католический иерарх служит рождественские святые Мессы - онлайн-трансляция (подробности).