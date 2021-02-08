Нужно лечить нашу больную страну: Тадеуш Кондрусевич выступил перед верующими в Могилеве

Почетный митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Почетный митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич посетил 7 февраля Могилев, где обратился с проповедью к верующим и встретился с духовенством. Об этом сообщает сайт catholic.by.
– Какие выводы мы должны сделать из сегодняшнего Божьего слова? Прежде всего, мы должны быть инструментом в руках Иисуса, который действует и лечит. Это его миссия также и в наше время, – сказал Кондрусевич.
Он добавил, что в сложное время, как сейчас, у людей должно появиться желание помогать другим.
– Нам всем нужно лечить наши мысли, нашу память, наши искалеченные взаимоотношения, нашу больную страну. У нас также должно появиться желание помочь другим, особенно терпящим и нуждающимся. Процесс нашего духовного оздоровления можно считать успешным только тогда, когда мы готовы помогать другим, – добавил архипастырь.
Он также отметил, что в настоящее время белорусское общество искалечено в результате общественно-политического кризиса, который длится уже полгода. Кондрусевич предложил задуматься над тем, как его исцелить и объединить.
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