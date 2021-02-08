В Беларуси и на 9 февраля объявлен оранжевый уровень опасности

В Беларуси 9 февраля будет ветрено и снежно Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси на вторник, 9 февраля, вновь объявили оранжевый уровень опасности. Прогнозируются сильные снегопады и ветер. Об этом сообщает сайт pogoda.by.

В Беларуси во вторник будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдет снег, а ночью и утром во многих районах, днем по восточной части прогнозируются сильные снегопады. Ожидается метель и снежные заносы на дорогах. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер будет преобладать порывистый. Ночью и утром на большей части Беларуси, а днем по северо-восточной части ветер будет сильно порывистый.

Ночью в Беларуси будет от минус 9 до минус 15 градусов, по северо-востоку при прояснениях – от минус 16 до минус 19 градусов. Днем будет от минус 6 до минус 11 градусов.

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