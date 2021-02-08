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Общество

В «Белтелекоме» объяснили проблемы с приемом оплат и снятием блокировок

Сразу несколько абонентов сегодня пожаловались на трудности с этими операциями
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
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У пользователей "Белтелеком" возникли трудности со снятием блокировки после оплаты. Фото: pexels

У пользователей "Белтелеком" возникли трудности со снятием блокировки после оплаты. Фото: pexels

Пользователи «Белтелеком» 8 февраля столкнулись с трудностями при попытке снять блокировку после пополнения счета. Об этой проблеме сообщили несколько абонентов, отмечается на сайте компании.

Там объяснили причину. Неполадки связаны со сбоем на сети.

– Восьмого февраля в связи со сбоем на сети РУП «Белтелеком» возможны затруднения с приемом оплат и снятием принудительных блокировок. Приносим извинения за неудобства, – уточнили в компании.

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