В «Белтелекоме» объяснили проблемы с приемом оплат и снятием блокировок

У пользователей "Белтелеком" возникли трудности со снятием блокировки после оплаты. Фото: pexels

Пользователи «Белтелеком» 8 февраля столкнулись с трудностями при попытке снять блокировку после пополнения счета. Об этой проблеме сообщили несколько абонентов, отмечается на сайте компании.

Там объяснили причину. Неполадки связаны со сбоем на сети.

– Восьмого февраля в связи со сбоем на сети РУП «Белтелеком» возможны затруднения с приемом оплат и снятием принудительных блокировок. Приносим извинения за неудобства, – уточнили в компании.

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