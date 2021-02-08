Синоптики рассказали, где в Беларуси было холоднее всего на выходных. А что дальше?

Синоптики рассказали, где в Беларуси было холоднее всего на выходных Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Белорусский гидрометцентр рассказал, где в стране было холоднее всего на минувших выходных. Оказалось, что ниже всего температура воздуха опускалась ночами 7 и 8 февраля в райцентре Докшицы Витебской области - до минус 26,7 градусов.

В целом выходные прошли с аномальным для этого периода холодом - на 7-14 градусов ниже климатической нормы. По данным синоптиков, 8 февраля холоднее всего будет в Быхове - минус 21 градус. А теплее всего - в Лельчицах. Здесь, на юге Гомельщины, всего 7 мороза. Такие вот разбежки!

А что дальше? Настолько сильных морозов на неделе 8-14 февраля уже не ожидается, хотя в целом будет холодно. Самая низкая температура, которую прогнозируют в Беларуси по численной модели GFS, - минус 20 градусов ночью. В отдельные дни ожидается возобновление осадков: снег и метели, при этом с сильными порывами северного и северо-восточного ветра.