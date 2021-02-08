Под Любанью двое пьяных мужчин подрались с милиционером – теперь им светит до 15 лет

Эта история произошла еще 3 сентября, но расследование завершили только сейчас. Все случилось возле агрогородка Сосны – это под Любанью. Выпивали двое родственников: 27 летний племянник - со своим 43-летним дядей. А потом они решили прокатиться на мотоцикле. Но их поездку прервал инспектор ГАИ. Он начал составлять протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Мужчинам такой расклад не понравился. Согласно материалами дела, они «нанесли милиционеру более 10 ударов руками в область головы и туловища, выражались в его адрес нецензурной бранью, высказывали угрозы применения насилия и повалили потерпевшего на землю». Но на этом дело не закончилось – «они попытались завладеть табельным огнестрельным оружием милиционера - пистолетом Макарова с патронами». Участковый выстрелил в воздух, однако 43-летний дядя «захватил его руку с пистолетом, направил ему же в область головы и сорвал видеорегистратор».

После этого мужчины решили уехать на мотоцикле. Но их поймали.

Следствие длилось несколько месяцев. В итоге действия мужчин квалифицированы по статье «Хищение огнестрельного оружия, совершенное группой лиц, путем разбоя» Уголовного кодекса Беларуси. Кроме этого 43-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье «Насилие и угроза его применения в отношении сотрудника ОВД в целях воспрепятствования его законной деятельности», а 27-летнему – по статье «Сопротивление сотруднику ОВД при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия и угрозой его применения».

Сейчас мужчины находятся под стражей и ждут суда. По самой жесткой статье им грозит до 15 лет тюрьмы.