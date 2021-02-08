Лукашенко рассказал, сколько человек поучаствовали в социсследовании и зачем оно проводилось

К ВНС провели социсследование по поручению Лукашенко Фото: Павел МАРТИНЧИК

Очередное совещание по подготовке к Всебелорусскому народному собранию (ВНС) провел Александр Лукашенко 8 февраля. Он рассказал о некоторых итогах масштабного социологического исследования, которое анонсировал ранее. Оказалось, что опросили около 10 тыс. жителей Беларуси.

По словам Лукашенко, это «глубокое изучение настроений в нашем обществе» - в 10 раз больше, чем обычно анкетируют социологи. Исследование, которое проводилось в несколько этапов, затронуло «практически чисто городское население», также опросили работников предприятий «среднего уровня - по настроениям», пояснил Лукашенко:

- Не самые преданные власти, но и не самые оппозиционные - взяли середину, - цитирует пресс-служба президента. А на втором этапе анкетировали жителей разных регионов - от столицы до деревень.

Пока еще подбивают результаты, и Лукашенко сказал, что очень благодарен людям, которые поучаствовали в опросе. Он поможет ему узнать «глубинные настроения в обществе», чтобы делать выводы на ВНС.

Как напомнил Лукашенко, исследование проводилось на условиях полной анонимности, в нем участвовали зарубежные социологи.

Кстати, альтернативный опрос в интернете собрал 88 тысяч ответов, результаты появятся накануне ВНС, которое запланировано на 11-12 февраля.