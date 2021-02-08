Между Минском и Ростовом начинает летать «Азимут». Обещают билеты от 10 евро.

В начале февраля стало известно, что с 12 февраля белорусская авиакомпания «Белавиа» возобновляет полеты из Минска в Ростов на Дону. Правда, совсем редко – всего один раз в неделю. Из-за этого цены на билеты не самые низкие. Например, минимальная стоимость билетов на ближайший прямой рейс (туда 13 февраля, обратно 21 февраля) – 174 евро (это тариф без багажа).

Начало полетов между Ростовом и Минском также анонсировала российская авиакомпания «Азимут» - с 16 февраля. Самолет также будет летать раз в неделю. Авиакомпания заявляет, что минимальная стоимость билетов составит всего 10 евро. Билет на первый рейс из Минска в Ростов (16 февраля) стоит 3096 российский рублей (это примерно 40 евро). Тариф также безбагажный. Для сравнения: у "Белавиа" самый дешевый билет в одну сторону из Минска в Ростов (на 13 февраля) стоит 85 евро.

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