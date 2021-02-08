Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 февраля 2021 года: число новых случаев упало в два раза

Число новых случаев ковида упало в два раза Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Стало известно, сколько за сутки в Беларуси зарегистрировали новых случаев COVID-19. Количество пациентов вновь упало более чем в два раза по сравнению со статистикой по предыдущим дням - судя по всему, дело в числе тестов, которые выполняют специалисты.

В воскресенье их сделали всего около 9 тысяч. Из них меньше 10% оказались положительными - 808 пациентов тестов, сообщило Министерство здравоохранения 8 февраля. Выписали из больниц перенесших коронавирус тоже мало - 526 человек. Воскресенье, все-таки.

- Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 259 тыс. 499 человек с положительным тестом на ковид, - добавили в Минздраве. - Выздоровели 247 тыс. 703 пациента.

При этом количество смертей на прежнем уровне - в сутки умерли 9 человек, которые были заражены коронавирусом. За весь период распространения инфекции в Беларуси число умерших составило 1 тыс. 792 пациентов

В ведомстве также отчитались, сколько всего в стране выполнили тестов - 4 млн. 586 тыс. 633.

Напомним, в Минздраве заявили, что Беларусь по заболеваемости COVID-19 вышла на волнообразное плато.