Нашелся экс-премьер Беларуси Сергей Румас: «Я жив, не арестован» Фото: Павел МАРТИНЧИК

Слухи о том, что в Минске задержали экс-премьера Сергея Румаса, поползли вечером 2 февраля. Поговаривали, что задержали также его компаньона, бывшего банкира Геннадия Сысоева. Официальной информации нет до сих пор: КГБ, МВД и СК никакой информации не дают. Его супруга того заявила «Нашай Нiве», что не знает где муж. По некоторым данным, Сергей Румас может находиться в Лондоне, куда он накануне отправился на день рождения своего сына.

Напомним, до лета прошлого года Сергей Румас занимал должность премьер-министра. Но Лукашенко решил его сменить. Президент пояснял, что особых вопросов к Румасу у него нет, но тот, по его словам, решил заняться бизнесом.

Больше после увольнения Русама с должности премьера, новостей о политике и банкире не было. Напомним, Сергей Румас в 2018 году после своего назначения на должность премьера покинул пост главы «Банка развития». При этом он стал председателем Наблюдательного совета банка, то есть сохранил контроль над его деятельностью, хотя и перестал заниматься текущими делами.

8 декабря «Наша Нiва» дозвонилась Сергею Румасу в Лондон:

- Я не буду комментировать, извините. Вы слышали, что я жив, не арестован, но я не буду ничего комментировать. Спасибо за беспокойство, - ответил Сергей Румас.

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