История похищенного «бульбавоза» в Гомеле: оказалось, его угнал подросток

«Бульбавоз» в Гомеле угнал подросток. Фото: instagram.com/filippfrizer/

В милиции, наконец, нашли виновника криминального инцидента, произошедшего 30 ноября 2020 года. Тогда в микрорайоне «Сельмашевский» исчезло приметное авто: пикат «Nissan Navara», более известный как «бульбавоза» - так его назвал сам владелец. Соответствующий товар он доставлял на нем покупателям. Хозяин искал свою машину, как любимого питомца: писал через соцсети и прессу с просьбой откликнуться всех, кто что-то знает о дорогом пикапе.

Машину в итоге нашли - застрявшая, она стояла в тупике в деревне Мильча под Гомелем - выяснилось, что угонщик наскочил на пень. У авто оказался поврежденным кузов, а также рама, из машины пропали инструменты.

Угонщика продолжали искать, сообщает УВД Гомельского облисполкома, и вот недавно при проверке нескольких подростков на причастность к преступлениям оперативники вышли на 16-летнего учащего лицея. Подросток признался и рассказал, как все было.

Шли они с друзьями по «Сельмашу», а добираться до дома было далеко - промелькнула мысль доехать на чужой машине. Подросток дергал ручки дверей у припаркованных авто - и вот Nissan оказался незапертым. Более того, в салоне парень нашел и ключи от замка зажигания. Покатавшись по району, лицеист заехал за своими друзъями. Но потом у них появился страх за свои жизни и здоровье - неопытный водитель-бесправник стал слишком лихачить. Пассажиры вышли, а угонщик доехал до Мильчи, где застрял в тупике.

Возбуждены уголовные дела, добавили в милиции.