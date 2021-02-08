Адвокат прокомментировал заявление СК о запрете оплаты штрафов за других.

Недавно начальник УСК по Минску Сергей Паско заявил: оштрафованные участники протестов должны заплатить штрафы из своих средств. Утверждается, что следователи выявили повторяющиеся факты финансирования незаконных массовых акций. За это СК принимает и оплату посторонними организациями и физлицами штрафов за привлеченных к административной ответственности участников протестов.

Многих заинтересовал вопрос: так что, оплатить штраф за другого человека – это незаконно? 8 декабря ситуацию прокомментировал действующий адвокат Михаил Кирилюк, имеющий 15 лет работы стажа по специальности.

- Во-первых, странно, что СК вообще комментирует применение административной ответственности, ведь СК нет в Главе 3 ПИКоАП, где перечислены органы, ведущие административный процесс. Что касается статьи 23.34, то сторонами процесса выступают суд и МВД, а не СК, – говорит Михаил Кирилюк.

- Во-вторых, речь идет об административных штрафах. Принципы административного процесса расписаны в КОАП: здесь нет ни слова об индивидуальной ответственности, о которой говорит Сергей Паско.

- И, в-третьих, в Гражданском кодексе есть Статья 294: Исполнение обязательства третьим лицом. Нигде в законодательстве не прописана обязанность оплачивать штрафы лично. Соответственно, это обязательство может быть исполнено третьим лицом. И в дальнейшем действие по уплате штрафа за третье лицо может рассматриваться как форма дарения (если плательщик не требует у оштрафованного вернуть деньги) или как форма займа (например, у нарушителя в данный момент нет нужных денег, но он не хочет иметь долгов перед бюджетом и просит знакомого, родственника или кого угодно погасить штраф, обещая вернуть средства в какой-то срок).

Более того, кто угодно может просто оплатить штраф за другого человека без его ведома и согласия – тогда данные правоотношения между ними могут рассматриваться в контексте Главы 50 Гражданского кодекса: действия в чужом интересе без поручения. В любом случае, все эти примеры касаются отношений частных лиц между собой, и Следственный комитет не имеет права в них вмешиваться, - резюмирует юрист.

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