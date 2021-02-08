США призывают немедленно освбодить журналисток «Белсата» Катерину Андрееву и Дарью Чульцову.

- 5 февраля сотрудники посольства США наблюдали за пресс-конференцией Белорусской ассоциации журналистов, посвященной продолжающемуся судебному процессу над журналистками Белсата Катяриной Андреевой и Дарьей Чульцовой, которым грозит до трех лет тюрьмы, – сказано в заявлении, размещенном на сайте посольства США в Беларуси. - Судебный процесс начнется 9 февраля в Минске. Журналистов обвиняют в «организации действий, грубо нарушающих общественный порядок». Соединенные Штаты, страны-партнеры и правозащитные организации во всем мире считают эти обвинения возмутительными. Журналисты освещали события для белорусского народа. Соединенные Штаты призывают белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить их, а в более широком контексте - положить конец преследованиям журналистов, выполняющих свою работу.

Напомним, журналистка незарегистрированного в Беларуси телеканала «Белсат» Екатерина Бахвалова (псевдоним – Андреева) была задержана 15 ноября в квартире одного из домов «площади Перемен», откуда телеканал вел прямую трансляцию с траурного мероприятия, посвященного смерти местного жителя 31-летнего Романа Бондаренко. Свидетель от правоохранителей заявил, что Андреева участвовала в несанкционированной акции. Сама же журналистка в суде заявила, что ее задержали в квартире, в которую, выломав дверь, проникли около 10 спецназовцев. Екатерина Андреева была признана судом виновной по статьям «Участие в несанкционированном массовом мероприятии» и «Неподчинение требованиям сотрудников милиции». А позже Екатерине Андреевой было предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Ее оставили под стражей минимум на 2 месяца - до 20 января 2021 года. Дарья Чульцова – тоже журналистка телеканала «Белсат». 21 января их дело было направлено в суд.

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