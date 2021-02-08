Устранение негативных стереотипов: в Беларуси вновь попытаются создать бренд страны

Ранее эту концепцию туристического бренда Беларуси признали лучшей. Фото: belarustourism.by

К маю 2021 года в Беларуси планируют разработать план действий по созданию и продвижению бренда страны. Такое распоряжение подписал глава правительства Роман Головченко. Руководителем межведомственной рабочей группы по разработке дорожной карты назначили министра экономики Александра Червякова. Напомним, бренд - это термин в рыночной деятельности, под которых понимают комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик о продукте либо услуге в сознании потребителя).

Группа должна установить особенности и конкурентные преимущества страны, в том числе ее регионов, а также позитивные, узнаваемые ассоциаций о республике, ее областях, людях и продуктах. Среди задач также, в частности, - выработка единых подходов создания и стратегии продвижения странового бренда и отдельных регионов, а еще - устранение негативных стереотипов, создание положительного имиджа страны, улучшение позиций Беларуси в основных международных рейтингах.

В итоге проект постановления по утверждению дорожной карты намерены представить правительству к 1 мая 2021 года. Портал marketing.by обратил внимание, что создать бренд страны в Беларуси пытаются уже на протяжении десяти лет. Этот вопрос начали поднимать еще с 2010 года, когда в Минске состоялся международный форум «Имидж Республики Беларусь». Подобные форумы проводились и последующие пять лет.

Также национальное агентство по туризму в 2018 году организовывало голосование на лучшую концепцию туристического бренда страны. Но в результате ни страновой, ни туристический бренды так и не утвердили.