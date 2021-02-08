В Барановичах пьяная пассажирка укусила одного контролера и ударила второго

Нетрезвая женщина подралась в автобусе с контролерами.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Инцидент с нападением на контролеров произошел в райцентре на Брестчине, сообщили БелТА в УСК по Брестской области.
Это случилось в городском автобусе в Барановичах. Контролеры проверяли проездные и талончики у пассажиров, но одна из них повела себя неадекватно.
Нетрезвая 32-летняя горожанка, когда у нее попросили проездной документ, оттолкнула женщин-контролеров. А затем укусила одну из них прямо за ладонь, другую стала таскать за волосы, из-за чего сотрудница ударилась головой о металлический поручень.
Медэкспертиза выявила концентрацию алкоголя в выдыхаемом буйной пассажиркой воздухе - свыше 1 промилле.
В отношении горожанки возбуждено уголовное дело за насилие в отношении должностного лица, при исполнении им служебных обязанностей (ч.1 ст.366). Фигурантка находится дома под обязательством о явке.
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