В Дзержинске школьники угнали грузовик. В милиции рассказали, почему один будет фигурантом уголовного дела, а второй – свидетелем

Подростки сели в открытый грузовик, в котором хозяин оставил ключи, проехали 200 метров и застряли. Фото: УВД.

Двое школьников, одному из которых 14 лет, а второму – 15, угнали грузовой микроавтобус в Дзержинске. Подробности рассказал Дмитрий Грузинский, сотрудник УИОС МВД Беларуси.

Инцидент произошел в конце января. 14-летний юноша из Столбцов вместе с 15-летним другом из Кореличского района приехали в Дзержинск, чтобы встретиться с подростками, с которыми они познакомились в сети. Пока шли к месту встречи, начали дергать ручки припаркованных авто. Один из автомобилей оказался открытым . Это был грузовой Мерседес, который стоял около строительного магазина. В замке зажигания были ключи, а двигатель был запущен.

Подросткам удалось проехать около 200 метров, и автомобиль заглох. К тому же, владелец магазина услышал, что кто-то заводит автомобиль, и вышел на улицу. Он окликнул ребят, вылезших из кабины заглохшего автомобиля. К тому времени около машины было уже четверо подростков – подошли те ребята, с которыми у приезжих парней была назначена встреча.

Подростки бросились врассыпную, но владельцу магазина удалось запомнить приметы одного из них. Это оказался местный юноша, который не был причастен к угону авто, но с его помощью правоохранительные органы установили личности участников инцидента.

-В отношении непосредственного исполнителя возбуждено уголовное дело. Он стоит на учете в ИДН и является подследственным по уголовному делу за осквернение зданий и сооружений в Столбцах, - рассказал Грузинский. – Второй юноша получил статус свидетеля.

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