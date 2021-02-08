Названа рыба, которая спасает от COVID-19

Ученые ищут лекарство от ковида в рыбе. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Исследователи выяснили, в какой рыбе содержатся вещества, способные бороться с коронавирусом. Это тунец. Китайские ученые изучили 142 пептида из волокон тунца. Оказалось, что один из них может разрушить вирус, сообщает Известия.

То, что антикоронавирусная активность пептидов из белков тунца заслуживает пристального внимания, изданию подтвердил и профессор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Международного научно-образовательного центра биологической безопасности, Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов. В то же время ученый отметил, что нет смысла переходить на диету с повышенным содержанием тунца. Это не окажет ни лечебного, ни профилактического эффекта – в рыбе чудо-пептидов содержится ничтожно мало. Пользу может принести лекарственное средство или пищевая добавка на основе пептидов тунца. Над созданием ее предполагают работать ученые.

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