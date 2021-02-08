Убирая новогоднюю елку, семья переставила одно из украшений на подоконник, и его увидели люди. Теперь гродненца судят за пикет гномиком

Этого гнома с флажком активистка "Антивандала" увидела в окне первого этажа. Теперь хозяина игрушки судят. Фото: Блог Гродно.

В Гродно начался судебный процесс над Юрием Ярошем. Мужчину обвиняют в том, что он провел одиночный пикет при помощи гнома. Подробности рассказывает Блог Гродно.

Интерьерную игрушку – гнома – с небольшим бчб-флагом в руке на окне семьи Ярош сфотографирвоала активистка акции «Антивандал» Ольга Бондарева. Семья Ярош живет на первом этаже. Бондарева передала информацию в правоохранительные органы, и к Ярошам пришли милиционеры. Они составили протокол, в котором наличие игрушки на подоконнике расценивалось как проведение одиночного пикета.

В суде Юрий Ярош объяснил, что гном с флажком стоял у него под новогодней елкой. В тот день супруги решили убрать елку и временно переставили гнома на подоконник, чтобы не мешал. Мужчина принес в зал суда флаг, из-за которого его обвинили в проведении пикета – флажок оказался размером в несколько сантиметров.

Интересный нюанс: Ольга Бондарева оказалась одноклассницей супруги Юрия Яроша. Но женщина уверяет, что не виделась с ней после школы.

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