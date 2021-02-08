«Чтобы не задерживали людей». Что будет с женщинами, которые разбросали саморезы около админстративного здания в Минске

Женщины разбросали саморезы возле административного здания в Минске, их будут судить. Фото: СК.

В Фрунзенском районе Минска будут судить двух сорокалетних женщин, которые разбросали саморезы около административного здания. Следственный комитет завершил расследование, дело передано прокурору для направления в суд, сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Инцидент произошел 27 декабря 2020 года. Женщины разбросали саморезы около ворот здания. Их тут же задержала милиция. Оказалось, что женщины делают это уже не в первый раз. 13 декабря они также разбрасывали саморезы, и один автомобиль был поврежден. Их засняли камеры видеонаблюдения.

Одна из женщин не работает, вторая – руководитель отдела в одном из банков. Они никогда не привлекались к уголовной ответственности.

Одна из женщин объяснила свой поступок тем, что хотела помешать автомобилям, которые отправлялись на задержания участников протестных маршей, выехать с территории здания.

-На основании собранных по делу доказательств действия обвиняемых квалифицированы по ч.2 ст.339 (хулиганство, совершенное группой лиц) и ч.1 ст.14, ч.2 ст.339 (покушение на хулиганство, совершенное группой лиц повторно) Уголовного кодекса. К одной из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу, ко второй – домашний арест, - рассказала Екатерина Гарлинская.

На имущество женщин наложили арест, чтобы возместить ущерб от повреждения авто.

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