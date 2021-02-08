В Шумилинском районе подросток погиб, когда работал с пилой «болгаркой»

16-летний юноша погиб в Шумилинском районе, когда работал "болгаркой" во дворе своего дома. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Трагедия случилась в Шумилинском районе 8 февраля. 16-летний подросток работал во дворе своего дома. Он использовал пилу «болгарку». В какой-то момент в инструменте лопнул диск и юноша получил серьезную травму.

Мать подростка вызвала скорую, но врачи не успели спасти молодого человека – он скончался в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказали в Следственном комитете.

Шумилинский РОСК начал проверку по факту смерти подростка.

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