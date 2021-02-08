Сотрудник ОМОНа о протестах в Гродно: Их не били, их задерживали

Командир гродненского ОМОНа заявил, что у силовиков в августе было такое чувство, мол, «хотят отжать Гродно». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сюжет о поствыборных протестах в областном центре вышел в эфире телеканал «Беларусь 1». Сюжет вышел в Главном эфире и назывался «Противостояние. Гродно».

Гродненские омоновцы рассказали журналисту о событиях в августе, на глазах съемочной группы задержали наркодилера, а также сообщили, что подверглись буллингу.

С задержания сюжет начинается, далее Виктор Кравцевич, командир ОМОН УВД Гродненского облдисполкома,с улыбкой рассказывает о протестах.

- Я даже со «замагарамi» августовскими разговаривал, которые уже вернулись в нормальное состояние, - улыбается и поясняет он. - В адекватное. И дают адекватную оценку сами. Они сами признают, что в августе они были ведомы телеграм-каналами из-за рубежа. Для чего? На мой взгляд, полякам, литовцам было выгодно раскачать ситуацию нашу - об этом уже много где сказано.

Далее силовик замечает, что и у омоновцев после выборов было такое чувство, мол, «хотят отжать Гродно», хотя Кравцевич подчеркивает:

- Но я знал, что мы не отдадим. Мы отсюда не уйдем никуда! У нас хватало сил, средств и, самое главное, что у моих сотрудников хватало мотивации для того, чтобы стоять до конца, - уточнил командир гродненского ОМОНа.

В сюжете показываются и кадры августовских протестов с улиц Гродно. Журналист замечает, что в первые и самые активные дни протестов никто из правоохранителей «не сидел и не ждал с моря погоды», в том числе сотрудники пресс-службы УВД

Среди протестующих на улицы выходили и Евгений Дудко, начальник пресс-службы Гродненского УВД. Его задерживали в толпе по 4 раза на день с 9 по 14 августа 2020-го года. Тут же поясняется, мол, работа велась настолько активно, что даже своих не успевали идентифицировать.

- Когда идет группа людей негативно настроенная кричащая лозунги (не понятно, с какими мотивами), естественно мы находились все внутри там и при задержании попадало и нам в том числе, - рассказал Дудко.

Командир ОМОН УВД Гродненского облисполкома: "У моих сотрудников хватало мотивации для того, чтобы стоять до конца". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В следующих кадрах - сотрудница ОМОНа. Журналист спрашивает у женщины, сидящей спиной к камере, было ли ей страшно выходить к толпе.

- Мы все живые люди и страх, он не поддается контролю, его нельзя контролировать. Конечно, сердце колотилось, было волнения, переживания, было непросто: морально, психологически, физически. Испытывали переживания, так как перед нами стояла большая толпа агрессивно настроенных граждан, которые при себе имели различные предметы: палки, камни, бутылки для противостояния силовым структурам. Но перед нами стояла задача сохранить общественный порядок, сохранить мир. Был случай, когда в сотрудницу полетела бутылка, а затем ей мужчина нанес удар в голову, кусали наших сотрудниц, били лбы, - заявила сотрудница ОМОНа.

В кадре журналистка переодеваться в форму ОМОНа и со щитом в руках участвует в тренировке «против толпы». В кадре при этом используют светошумовые спецсредства.

После этих кадров сотрудник гродненского ОМОНА в балаклаве продолжает утвердительно:

- Человек-милиционер - это человек, которого трогать рукой нельзя. На которого нельзя поднять руку, которому нельзя воспрепятствовать в момент выполнения его служебных обязанностей, - и далее объясняет, почему задержанные жалуются на избиения силовиками. - Многие говорят: почему сотрудники милиции бьют? Именно тех людей, которые находились по ту сторону. Стоит понимать, что их не били, их задерживали. Нельзя было допустить того, чтобы били нас.

Корреспондент уточняет, что сила применялась в тех случаях, когда оказывалось сопротивление?

- Абсолютно верно, - кивает человек в балаклаве.

Далее в сюжете речь идет о том, что в сети распространялись личные данные о силовиках и «объявляли на них охоту», взорвали машину одного из сотрудников ОМОНа - КГБ расценило это как акт терроризма.

Говоря о буллинге, сотрудница ОМОНа спиной к камере говорит о том, что приходили негативные сообщения и комментарии:

- Они много писали о том, что женщины в ОМОНе это не женщины, что мы самки, что в нас нет никаких женских качеств, что мы некрасивые, что таким как мы нельзя размножаться, что нас надо убивать, истреблять… В день приходило около 100 сообщений, которые содержали оскорбления, нецензурную брань, угрозы. Даже пытались «деононить» (разоблачать - Ред.) наших детей, указывали в какие сады они ходят, школы посещают. Очень помогла эмоциональная поддержка граждан, настоящих патриотов, которые писали поддержки, слали открытки, дарили цветы. Тогда ты понимаешь, что ты на своем месте.

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