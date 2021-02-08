Три года «химии» получил уснувший за рулем водитель микроавтобуса

Водитель микроавтобуса уснул за рулем и въехал в грузовик.
Фото: Сергей ГАПОН
Суд Воложинского района признал виновным водителя микроавтобуса, по вине которого случилась авария с пострадавшими, сообщает пресс-служба Минского облсуда.
ДТП произошло в Воложинском районе на автотрассе. Водитель микроавтобуса «Мерседес», направляясь в сторону Гродно, уснул за рулем. И в районе деревни Перелесанки, оказался на соседней крайней правой полосе. На скорости бус догнал попутный грузовик. В аварии серьезно пострадали пассажиры микроавтобуса - четыре человека.
- Водитель попал в ДТП из-за утомленного состояния, вызванного длительностью поездки и отсутствием должного отдыха, - уточнили в пресс-службе.
Суд признал 47-летнего мужчину виновным и приговорил к 3 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. На 5 лет его также лишают права заниматься деятельностью, связанной с вождением ТС.
Еще по данному делу гражданский ответчик выплатил одному из потерпевших моральную компенсацию в размере 15 тысяч белрублей.
Приговор еще может быть обжалован.
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