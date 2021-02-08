Видеофакт. Это круче, чем спецэффекты в кино: спасатели в считанные секунды тушат костер из горящего автомобиля в минском дворе

Вот что осталось от автомобиля - он горел открытым пламенем прямо посреди двора. Фото: МЧС.

В Минске загорелся автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома. Это произошло 8 февраля в 14.00. Легковой автомобиль «Ситроен С5» загорелся во дворе жилого дома на проспекте Рокоссовского.

Когда спасатели прибыли по вызову, автомобиль весь был охвачен языками пламени. Пожар потушили почти мгновенно. Автомобиль пострадал очень сильно, люди не пострадали.

-В качестве причины возгорания рассматривается короткое замыкание, - рассказали в пресс-службе МЧС.

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