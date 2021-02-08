В Минске ГАИ предупредило водителей о сильном снегопаде ночью и сообщило, что такая погода - всю неделю

В ГАИ Минска предупреждают, что из-за колонн снегоуборочной техники будет ограничиваться движение. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В телеграм-канале управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома опубликовали предупреждение для столичных водителей.

Сообщается, что ночью с 8 на 9 февраля в Минске ожидаются сильные снегопады.

- Продлиться сильный снегопад может в в течение последующей недели, - предупредили в УГАИ.

Из-за метелей в Госавтоинспекции просят водителей проявлять на дорогах внимательность и благоразумие, а также соблюдать все необходимые меры безопасности.

- Советуем автолюбителям по возможности отказаться от пользования личным транспортом. Из-за обильных осадков не исключены авариный ситуации и заторы на дорогах, - предположили в дорожной милиции.

Также в Госавтоинспекции заметили, что на дорогах Минска будут регулярно проходить колонны снегоуборочной техники. Из-за чего так же будет ограничиваться движение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Беларуси и на 9 февраля объявлен оранжевый уровень опасности.

Прогнозируются сильные снегопады и ветер (подробности).

Оранжевый мороз: МЧС предупреждает об опасности 8 февраля.

В Минске и по всей Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности и штормовое предупреждение (подробности).