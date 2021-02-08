Подсчитано, сколько человек в Беларуси зарабатывают 5000 рублей и больше

Стало известно, где в Беларуси больше людей, зарабатывающих 5000 и выше. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Стало известно, сколько белорусов зарабатывают ежемесячно 5000 рублей и более. Статистику приводит портал banki24.

По всей Беларуси исследовали доходы 2 261 тысячи человек, это более половины занятых в экономике людей. Оказалось, что 29,2 тысячи зарабатывают 5000 рублей и более. 19,6 тысячи из них – айтишники.

Наибольшая часть людей, имеющих доходы более 5000 рублей в месяц, сконцентрирована в Минске. Их там 22,6 тысячи. Даже если остальные регионы соберут своих «богатых» вместе, не получится и вполовину столько, сколько их в столице. А в Могилевском районе тех, кто зарабатывает 5000 рублей и более, в 420 раз меньше, чем в столице.

В Брестской области о начисленной зарплате в 5000 и более отчитались 798 человек, в Витебской – 750, в Гомельской – 1422, в Гродненской – 771, в Минской – 2371, в Могилевской – 534.

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